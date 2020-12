Goedkope vliegtickets, de voor- en nadelen

Door de jaren heen zijn vliegtickets steeds goedkoper geworden, tegenwoordig ben je voor een paar tientjes al onderweg naar je vakantie bestemming. Maar wat zijn de voor- en nadelen van deze goedkope prijzen?

Voordelen

Door de afname van prijzen voor vliegtickets, is er een prijzenoorlog ontstaan tussen maatschappijen. Dit heeft natuurlijk een positieve invloed op innovaties binnen de sector, door de automatisering en verduurzaming kan er veel worden bespaard op de vaste lasten van een maatschappij. En zouden de prijzen in feite omlaag kunnen met een gelijkblijvende winst. Door deze gedachte zijn veel maatschappijen bezig met de verduurzaming en automatisering. Zo heeft de KLM veel geld geïnvesteerd in een raffinaderij in Delfzijl waar duurzamere brandstof gaat worden geproduceerd (KLM Biofuel).

En natuurlijk vinden wij het allemaal fijn als we voor minder geld op vakantie kunnen. Voor een paar tientjes en drie uur reizen sta je al in Barcelona, wat we vroeger ondenkbaar achtte is nu werkelijkheid.

Nadelen

Jammer genoeg heeft ieder voordeel ook een nadeel. Door de afname van de prijzen zijn mensen meer gaan vliegen. Zo is volgens de IATA het aantal passagiers sinds 1950 zestien keer zo groot geworden. Door deze groei moet er dus meer vluchten worden uitgevoerd. Wat uiteindelijk leidt tot meer CO2 uitstoot. Zo meldt het CBS dat de uitstoot van de Nederlandse luchtvaart sinds 1990 tweeënhalf keer zo groot is geworden.

©Centraal Bureau voor de Statistiek