Nederland zoekt vervanging voor PC-7 lesvliegtuig

In de Defensienota van 2018 was al aangekondigd dat het PC-7 lestoestel van de Koninklijke Luchtmacht vervangen zou gaan worden. Met een recente Kamerbrief heeft staatssecretaris Barbara Visser meer bekend gemaakt over de plannen rondom de vervanging van de lesvliegtuigen,

Nederland beschikt op dit moment over dertien Pilatus PC-7 lesvliegtuigen. In 1988 kocht de luchtmacht tien PC-7’s, later werden er nog drie bijgekocht. De verwachting is dat in 2027 de toestellen het einde van hun levensduur (End-Life-Of-Type, ELOT) hebben bereikt. Tussen 2013 en 2018 hebben de toestellen nog een modernisering ondergaan, waarbij onder meer de analoge instrumenten zijn vervangen door digitale schermen.

Opleiding

De toestellen worden gebruikt door de EMVO (Elementaire Militaire Vlieg Opleiding) op de vliegbasis Woensdrecht. Na een uitgebreide selectieprocedure en een officiersopleiding, beginnen aspirant-vliegers op de PC-7. De elementaire vliegopleiding laat de kandidaten kennis maken met een militair vliegprocedures. Na ongeveer dertig vlieguren, zijn de meesten klaar voor hun eerste solovlucht. Jachtvliegers krijgen hun vervolgopleiding in de Verenigde Staten, helikoptervliegers beginnen met hun Voortgezette Vliegopleiding in Nederland, eveneens op de PC-7.

Onderzoek

De behoefte van Defensie is om de bestaande initiële vliegopleidingscapaciteit, met de bijbehorende PC-7 lesvliegtuigen, op een effectieve en efficiënte manier te vervangen. Dit betekent niet automatisch dat de toestellen één-op-één vervangen zullen worden. Het komende jaar zal onderzocht worden wat de beste optie is. Gebruik van simulatoren, (inter-)nationaal samenwerken, een leaseconstructie of een combinatie van deze opties; het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Naar verwachting zal begin 2022 de uitkomst van de onderzoeksfase bekend worden.

SF260 van de Belgische luchtmacht © Leonard van den Broek

Samenwerking

“Momenteel zijn de ons omringende landen en civiele organisaties ook bezig om de initiële vliegeropleiding te herzien. Defensie zal gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hierin samen op te trekken.”, zo schrijft de staatssecretaris. Zo is België ook op zoek naar een vervanger van hun vijftig jaar oude SF260 lesvliegtuigen. De Royal Air Force heeft de vliegopleiding sinds 2008 uitbesteed aan een consortium, dat onder meer Grob115E’s gebruikt.

Britse Grob115E Tutor © L. van den Broek