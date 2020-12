De lijst van landen met een vliegverbod van/naar het VK wordt steeds langer; een overzicht

Het nieuws dat er in het Verenigd Koninkrijk een gemuteerde versie van het coronavirus is vastgesteld, zorgt voor een sneeuwbaleffect in het aantal vliegverboden die door diverse landen worden opgelegd. Een overzicht.

Verbod

Nederland, Frankrijk, Ierland, Duitsland, Italië, België, zomaar een aantal voorbeelden uit de groeiende lijst met landen die stoppen met vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk. De maatregelen verschillen per land, bijvoorbeeld voor hoelang een vliegverbod geldt, maar lijken bij de meeste landen tot in het nieuwe jaar te gaan duren.

Overzicht

Nederland

Binnen enkele uren nadat het Verenigd Koninkrijk aankondigde dat een méér besmettelijke mutatie van het coronavirus aanwezig is in het land, zei Nederland dat het alle passagiersvluchten uit het Verenigd Koninkrijk t/m 1 januari zou verbieden. Up in the sky schreef hier gisteren een artikel over. Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken geadviseerd daar te blijven en „een veilig onderkomen” te zoeken, zoals een hotel. „Wacht tot het weer mogelijk is om naar Nederland te reizen”, aldus het reisadvies. KLM voert nog vluchten uit naar het Verenigd Koninkrijk, maar neemt alleen op de heenweg passagiers mee. Op de terugweg naar Schiphol worden de toestellen dan met vracht gevuld.

Frankrijk

Frankrijk kiest ervoor om voor de duur van 48 uur een vliegverbod in te stellen op vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk zegt deze tijd voor twee dingen te willen gebruiken; besprekingen met andere EU-lidstaten over het invoeren van een soort geharmoniseerde beperkingen en het werken aan het invoeren van gezondheidsprotocollen waarmee het de grens zou kunnen heropenen. De grote hoeveelheid verkeer (inclusief vracht) die afhankelijk is van het Kanaal (via de kanaaltunnel dan wel veerboot) reist maakt dat de situatie al snel kritisch kan worden.

Ierland

In Ierland, dat in deze tijd van het jaar veel passagiersverkeer met het Verenigd Koninkrijk heeft, kondigde de regering aan dat vluchten die aankomen vanuit Engeland, Wales en Schotland ten minste 48 uur vanaf middernacht verboden zouden worden, en “in het belang van de volksgezondheid, mensen in Groot-Brittannië, ongeacht de nationaliteit, niet naar Ierland mogen reizen, per vliegtuig of over zee.”

Duitsland

In Duitsland zei een bevel van het ministerie van transport dat vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk op zondag na middernacht niet zouden mogen landen, hoewel vracht een uitzondering zou zijn.

België

België heeft als voorzorgsmaatregel vluchten en treinaankomsten uit het Verenigd Koninkrijk vanaf middernacht op zondag voor ten minste 24 uur opgeschort.

Italië

Italië blokkeert alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk tot 6 januari. Zondag meldde het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid dat in het land ook een patiënt is met de gemuteerde versie van het coronavirus.

Spanje

Spanje zal vanaf dinsdag (22 december) alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk verbieden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen met de Spaanse nationaliteit.

Oostenrijk

Oostenrijk verbiedt vanaf dinsdag (22 december) vluchten uit het Verenigd Konkrijk verbieden t/m 1 januari.

Bulgarije

Bulgarije heeft vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk opgeschort, maar in tegenstelling tot de kortetermijnmaatregelen in veel andere landen, geldt het verbod tot 31 januari.

Groeiende

De lijst met landen die vluchten uit het Verenigd Koninkrijk verbieden is groeiende. Op dit moment bevat deze onder andere Zwitserland, India, Hong Kong, Turkije, Canada, Koeweit, Oman , Turkije, Denemarken, Koeweit, Tunesië, Iran, Israël, Letland, El Salvador, Roemenië, Tsjechië, Kroatië, Marokko, Saudi Arabië, Finland, Zweden, Colombia en Polen .

This is truly an unprecedented crisis 🚨



Nearly 50 countries across 5 continents have cut ALL passenger air travel & transport ties with UK ✈️⛔️ — an extraordinary move



Entire countries are shutting down (such as Kuwait, Oman) due to global concern of new #COVID19 strain in UK. — Alex Macheras (@AlexInAir) December 21, 2020