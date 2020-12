Delta, Virgin en British Airways testen alle Britse passagiers voor vlucht

Delta, Virgin Atlantic en British Airways hebben aangekondigd alle Britse passagiers voor hun vlucht naar de Verenigde Staten op het coronavirus te testen.

Mutatie

De beslissing om alle Britse passagiers te testen volgt op de oproep van de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, Andrew Cuomo. Hij riep op grootschalig te testen naar aanleiding van de mutatie van het coronavirus die de afgelopen dagen in het Verenigd Koninkrijk werd geconstateerd. Het gaat naar het lijkt om een voornamelijk besmettelijkere versie van het coronavirus.

Maatschappijen

Virgin Atlantic, Delta en British Airways geven nu gehoor aan de oproep van Cuomo. Vanaf donderdag 24 december moeten alle Virgin Atlantic-passagiers die vanuit Londen naar de Verenigde Staten reizen voor vertrek een negatieve coronatest laten zien die niet ouder dan 72 uur is. Vanaf 24 december geldt eveneens voor Delta-passagiers dat zij negatief getest moeten zijn. Of het gaat om een negatieve test vlak voor vertrek of een test die al wat ouder mag zijn is nog niet bekend. Voor passagiers van British Airways geldt dat al vanaf vandaag, 22 december, een testprogramma wordt opgezet.