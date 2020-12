Luchtvracht is vanwege de huidige pandemie een heet item. Maar de geschiedenis ervan gaat veel verder terug. Van de luchtpost in de begindagen tot aan een complete auto of de coronavaccins tegenwoordig. In de video een blik op luchtvracht op Schiphol door de jaren heen.

