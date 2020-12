Reizigers uit VK en Zuid-Afrika weer welkom met negatieve coronatest

Minister Stef Blok (Ministerie van Buitenlandse Zaken) heeft laten weten dat reizigers vanuit het VK en Zuid-Afrika welkom zijn mits zij een negatieve coronatest kunnen aantonen.

Reizigers moeten dan alsnog 10 dagen in quarantaine. Nederland voerde het inreisverbod in nadat er in het VK en Zuid-Afrika mutaties waren geconstateerd van het coronavirus. Deze zouden besmettelijker zijn dan de vorm die in Nederland heerst. Daarom werd er door Nederland, en andere landen, een inreisverbod opgelegd voor deze landen.

Als gevolg van het inreisverbod zijn duizenden reizigers gestrand in het VK en Zuid-Afrika. Door deze aankondiging is het voor deze reizigers weer mogelijk om terug te reizen naar Nederland. Wanneer dit precies ingaat is nog onduidelijk.