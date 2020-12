Twee passagiers ontsnappen met hond uit rijdende Airbus van Delta

Een man en een vrouw zijn gisteren met hun hond ‘ontsnapt’ uit een rijdende Airbus A321 van Delta Air Lines, zo meldt The New York Times.

Vlucht 462

De Airbus A321 van Delta zou vanaf het New Yorkse La Guardia Airport vliegen naar Atlanta. De vlucht leek op het eerste gezicht rustig en normaal te verlopen. Aan boord van het toestel waren echter twee onrustige passagiers, zo vertelt Brian Plummer aan de New York Times. Het koppel was al een aantal keer van plaats veranderd.

Taxiën

Toen het vliegtuig de gate eenmaal had verlaten en begon met taxiën naar de startbaan, gebeurde er iets opmerkelijks. De man stond op en zei, volgens Plummer, dat hij een post-traumatische stressstoornis had. De stewardess vroeg de man nog om plaats te nemen. Even later kwam de A321 tijdens de voorheen zo rustige taxirit abrupt tot stilstand.

Wat bleek? De man had samen met zijn vrouwelijke reisgenoot een cabinedeur geforceerd. Samen met hun hond gleden ze via de uitgeklapte noodglijbaan naar de taxibaan. Het koppel is inmiddels gearresteerd, al is het nog niet duidelijk hoe de aanklacht precies luidt. Ook is het nog onduidelijk of de passagiers ooit nog met Delta zullen mogen vliegen.

“Gebeurt niet elke dag”

Het is niet de eerste keer dat een soortgelijke gebeurtenis plaatsvindt op een New Yorks vliegveld. Tien jaar geleden activeerde een steward van JetBlue de noodglijbaan en liep boos weg van het toestel, na zijn acties eerst te hebben aangekondigd via de intercom. Hierbij gooide hij naar verluidt zijn das woedend op de grond.

“Dit gebeurt niet elke dag op het vliegveld,” maakt woordvoerder Lenis Valens echter duidelijk aan de New York Times. Niemand is gewond geraakt bij het opmerkelijke incident, melden de autoriteiten. Wel was het korte tijd onduidelijk waar de hond precies gebleven was.