Delta A330 wijkt uit naar Amsterdam

Een Airbus A330 van Delta Air Lines is dinsdag na vertrek vanaf Amsterdam na zo’n 40 minuten weer geland op Schiphol. Het toestel dat richting Atlanta zou vliegen keerde terug na problemen met het landingsgestel.

Uitwijking

De Airbus A330-300 van Delta steeg dinsdagochtend vanaf Schiphol op. Het toestel zou richting Atlanta vliegen onder vluchtnummer DL73 waarna het boven de Noordzee omkeerde. Na een tijdje holden boven de Noordzee, besloot de crew terug te keren richting Schiphol.

Oorzaak

Volgens Aviation Herald had de Airbus een probleem met het landingsgestel. Het landingsgestel zou niet (goed) ingetrokken kunnen worden. Nadat het toestel, met registratie N812NW, een paar uur in Amsterdam aan de grond heeft gestaan kon de A330 weer veilig richting Atlanta. Het is niet duidelijk wat de exacte oorzaak was.

Screenshot Flightradar24