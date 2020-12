Laatste CRJ rolt bij Bombardier van de band

De laatste Canadian Regionaal Jet van Bombardier rolt binnenkort in Mirabel van de productieband. Hiermee komt een einde aan een tijdperk waarin de CRJ een van de grootste spelers op de regionale markt was.

CRJ-series

De CRJ-series was in de afgelopen jaren een van de meest gebruikte series op het regionale markt segment. De serie begon in 1991 met de CRJ 100/200. Deze toestellen hadden beiden een capaciteit van 50 passagiers, de CRJ200 had slechts verbeterde motoren. In 2001 kwam de CRJ700 op de markt. Dit was een verlengde versie van de CRJ100/200. Dit toestel bood plaats voor 63 tot 78 passagiers. Later kwamen ook nog de CRJ900 en CRJ1000 op de markt. Dit waren beiden verlengde versies van de CRJ700.

Het toestel werd met name in gebruik genomen door Delta Air Lines, SkyWest Airlines, Lufthansa Cityline en Air Canada. De CRJ-series moest de concurrentie aangaan met Fokker en Embraer. Bombardier noemt de CRJ-serie de meest succesvolle regionale jet serie ter wereld. Desondanks die uitspraak ontkent Bombardier niet dat de concurrentie van Embraer de laatste jaren erg groot is.

CRJ200 Cedar City copyright Remco de Wit

Het doek is gevallen

Mede daardoor is het doek gevallen voor de CRJ-serie. De afgelopen jaren werd de CRJ-serie al geteisterd door zware schulden en werd op het been gehouden door de Noord-Amerikaanse markt. In de VS is het door zogeheten scope clauses (= een soort overeenkomst tussen een maatschappij en een vakbond) niet mogelijk voor maatschappijen om regionale toestellen te opereren die een grotere capaciteit hebben dan 76 passagiers. Hier viel de CRJ-series binnen. Echter, willen Amerikaanse maatschappijen deze scope clauses verwerpen. Hierdoor wordt de markt voor Embraer ook toegankelijker.

Eerder dit jaar werd al bekend dat de CRJ-serie is overgekocht door Mitsubishi. Het doel van deze overname is niet om de toestellen van de CRJ-serie over te nemen, maar eerder de klanten en dus het marktaandeel in het regionale marktsegment. Mitsubishi heeft zelf namelijk moeilijkheden om zich te vestigen in dit marktsegment met de MRJ (Mitsubishi Regional Jet).

De Mitsubishi M90 ©Mitsubishi

Hoe nu verder?

De laatste CRJ gaat dus spoedig van de band rollen. Dit wordt de 1945e geproduceerde CRJ-serie en zal worden afgeleverd aan Endeavour Airlines (Onderdeel van Delta Connect). Bombardier gaat wel door met het produceren van zakelijke toestellen. Mitsubishi hoopt met de MRJ het gat in de markt op te vullen.