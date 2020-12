Nabestaanden 737 MAX-crash willen wachten met goedkeuring

Nabestaanden van de twee 737 MAX-ongelukken roepen de Europese organisatie EASA op te wachten met goedkeuring voor de MAX. Zij zeggen dat het nog niet mogelijk is om te zeggen dat het toestel veilig is.

Oproep

“Het zou voor EASA onmogelijk zijn om te concluderen dat de aangepaste 737 MAX veilig is voordat EASA’s eigen veiligheidsbeoordeling is voltooid”, zeiden de nabestaanden in een brief, zo meldt Reuters. Zij schreven deze brief naar EASA’s directeur Patrick Ky. Hij zei eerder deze maand te verwachten dat de 737 MAX in januari goedgekeurd zou worden in Europa. Hiermee zouden zij de Amerikaanse FAA volgen die al eerder de goedkeuring voor de MAX gaven. De nabestaanden dringen eropaan dat de goedkeuring pas kan komen als alle open vragen zijn beantwoord.

Druk

Ook haalde de nabestaanden de recente berichtgeving omtrent het achterhouden van informatie aan. Boeing “oefende op ongepaste wijze invloed uit op testpiloten” volgens de Amerikaanse senaat. Dit deden ze om de 737 MAX sneller weer de lucht in te krijgen. De families van de overleden zetten nu vraagtekens bij het eerdere besluit van de FAA. Ze roepen EASA op uit te leggen waarom de wijzigingen aan het toestel de MAX weer veilig maken.

EASA

Een woordvoerder van het EASA meldde aan Reuters dat de organisatie in deze fase van het hercertificeringsproces geen commentaar geeft op ontvangen feedback. EASA is van plan om in januari de definitieve luchtwaardigheidsrichtlijn te publiceren zodra alle feedback is beoordeeld.