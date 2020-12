Rotterdam Airport straks vaccinatielocatie

De luchthaven Rotterdam The Hague Airport is straks één van de eerste drie vaccinatielocaties in Nederland. Vanaf 11 januari gaat er gestart worden met het inenten van het coronavaccin.

De luchthaven is de eerste locatie in de regio Rotterdam-Rijnmond waar in januari gestart wordt met vaccineren. Naast Rotterdam gaat er ook in Brabant en Utrecht gestart worden.

Momenteel is er al een XL-test-locatie beschikbaar bij het vliegveld. Deze test-locatie werd vorige maand geopend en zorgde voor duizenden extra coronatests per dag. Een deel van de locatie gaat straks volledig gebruikt worden om te starten met vaccineren. De GGD zegt dat de bereikbaarheid van de luchthaven een grote rol heeft gespeeld in de keuze. “Rotterdam The Hague Airport is centraal gelegen en heeft voldoende parkeergelegenheid. Er worden plannen uitgewerkt om ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren. Een van de oplossingen is de inzet van pendelbussen.”.