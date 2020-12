De sleutel tot een zorgeloze start | Schiphol

Nooit meer zoeken naar een parkeerplek, maar vlakbij de vertrekhal uitstappen en uw auto gegarandeerd in goede handen achterlaten: steeds meer reizigers maken gebruik van Schiphol P6 Valet Parking.

Dat deze dienst erg populair is onder zakenreizigers en vakantiegangers, ziet ook Stephan Hannema. Het verbaast de general manager van Schiphol Valet Parking niet: “Mensen houden nu eenmaal van extra gemak en comfort tijdens hun reis. Precies daar is Valet Parking voor gemaakt.”

Parkeercomfort in optima forma

Valet Parking is overgewaaid uit Amerika, waar deze luxe parkeeroptie onder andere bij restaurants en hotels wordt gebruikt. Maar het is een service waarvan je ook gebruik kunt maken als je via Schiphol reist. “Alles is erop gericht om passagiers snel en comfortabel via onze luchthaven te laten reizen. Dat begint voor veel reizigers al bij het parkeren”, aldus Stephan.

© Schiphol

Zo werkt P6 Valet Parking

Om van de dienst gebruik te kunnen maken, is een reservering nodig. Die kan zelfs tot twee uur voor vertrek van de vlucht worden gemaakt. Vervolgens wordt reizigers alles rond parkeren uit handen genomen. “Eigenlijk is het heel simpel. U zet uw auto neer bij de balie van P6, geeft uw sleutels af aan een medewerker en u staat binnen een paar minuten in de vertrekhal. Wij regelen de rest. Uw auto wordt op een beveiligde plek op Schiphol geparkeerd en staat weer voor u klaar wanneer u terugkeert van uw reis.”

Kwaliteitsgarantie

Schiphol Parking hanteert hoge maatstaven voor kwaliteit en service, en garandeert dat er netjes met uw auto wordt omgegaan. “Bij aankomst nemen we de auto van alle kanten op in onze unieke videostraat. Daardoor weet u zeker dat u hem in precies dezelfde staat terugkrijgt. De route van en naar de parking houden we bij via gps. Net als de snelheid. En wanneer u de auto weer oppikt, staat er nooit meer dan twaalf kilometer extra op de teller.”

© Schiphol

COVID-proof reizen

In deze tijden worden faciliteiten op de luchthaven extra schoongemaakt. Ook P6 Valet Parking besteedt veel aandacht aan hygiëne. “Desinfecterende doekjes, ontsmettingsmiddel en kuchschermen: aan alle veiligheidseisen wordt voldaan. Daarnaast dragen onze chauffeurs mondkapjes en handschoenen, en maken zij na elke rit het stuur en de versnellingspook schoon.”

Autowasservice en andere extra’s

Voor reizigers die het willen, is P6 Valet Parking meer dan een parkeerdienst. Ze kunnen bij hun reservering namelijk voor allerlei aantrekkelijke aanvullende opties kiezen. “Twee veelgebruikte extra’s zijn onze milieuvriendelijke wasservice en de oplaaddienst voor elektrische auto’s en plug-in hybrides.

Zakelijke klanten die P6 Valet Parking meer dan eens per maand gebruiken, raden we een abonnement aan. Zo gaat in- en uitchecken nóg sneller, en ontvangt u elke maand een factuur met de gemaakte parkeerkosten.”

