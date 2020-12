Negatieve test vanaf 29 december verplicht voor alle reizigers

Vanaf 29 december moeten alle reizigers die per vliegtuig vanuit een risicogebied naar Nederland komen een negatieve test bij zich hebben. De maatregel geldt ook voor Nederlanders.

PCR-test

De verplichting om een negatieve PCR-testverklaring op een vlucht mee te nemen geldt voor alle reizigers die vanuit een hoog risicogebied naar Nederland reizen. Bij aankomst in Nederland geldt daarnaast nog altijd een dringend quarantaine-advies van 10 dagen: dit advies wordt niet vervangen door een negatieve test.

Sinds 15 december geldt de maatregel al voor mensen uit ‘derde landen’ van buiten de Europese Unie. Hieraan werden het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika gisteren toegevoegd, waarna de maatregel is uitgebreid naar alle vluchten.

Maatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen die naar Nederland vliegen vanuit een risicogebied zijn verplicht om voor het boarden te controleren op het bezit van een negatieve testuitslag. Deze mag maximaal 72 uur voor de aankomst in Nederland afgenomen zijn. Wanneer de testverklaring ontbreekt of positief is, mogen passagiers hun vlucht niet boarden. De regering bekijkt nog de mogelijkheden om de inreisvereisten ook in te voeren voor reizigers die per trein, bus of schip naar Nederland reizen.