Verdeeldheid in politiek rondom opening Lelystad Airport

In 2017 werd in het regeerakkoord de opening van Lelystad Airport vastgelegd. Nu de verkiezingen er langzaam aankomen en er steeds meer ophef over de luchthaven in Lelystad is, ontstaat er verdeeldheid in de politiek.

Regeerakkoord

‘Vertrouwen in de toekomst’, zo sloten de VVD, het CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord in 2017. In het regeerakkoord werden ook afspraken opgenomen met betrekking tot de luchtvaart. Zo werd de luchtvaartnota vorige maand gepresenteerd, en ook afspraken rondom de opening van Lelystad Airport werden gemaakt. “Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten”, zo stelt het regeerakkoord.

Verdeeldheid

In de jaren erna neemt de (politieke) steun voor de opening van de luchthaven steeds meer af. De opening werd meerdere keren uitgesteld, en staat nu op november 2021. Wanneer er een definitief besluit wordt genomen is nog onduidelijk. Zeker nu de verdeeldheid in de politiek toeneemt is het de verwachting dat er geen besluit wordt genomen voor de verkiezing in maart.

Alleen regeringspartij VVD staat nog volledig achter de opening van de luchthaven. De ChristenUnie zette deze maand definitief een streep door de opening. De partij keert zich tegen het vakantievliegveld, zo schrijft de ChristenUnie in het verkiezingsprogramma. De andere regeringspartijen, CDA en D66, houden zich nog in het midden.

Oppositie

Ook in de oppositie heerst er verdeeldheid. De linkse kant is tegen met onder andere GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren, maar de PvDA hangt er tussen in. Ook de PVV blijft nog in het midden hangen terwijl Forum voor Democratie en Denk voorstander zijn van de luchthaven. Deze verdeeldheid zorgt voor een onzekere toekomst van de luchthaven. Het zal zeker een discussiepunt worden in de nieuw te vormen regering. De verkiezingen zullen half maart worden gehouden.