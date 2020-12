Waarom Delta haar 747-vloot tweemaal uitfaseerde

In 2017 vloog de Boeing 747 van Delta Air Lines voor de laatste keer. Het toestel werd uitgefaseerd en vervangen door de zuinigere Airbus A350. Het was de tweede keer dat Delta haar 747-vloot uitfaseerde. Een terugblik op het 747-tijdperk van Delta.

747-vloot

Delta heeft tweemaal de Boeing 747 uitgefaseerd. In de jaren ’70 had de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij de 747-100 in dienst. Zo’n vijf jaar voor de introductie van Delta’s 767 werd de laatste JumboJet uitgefaseerd.

Tot zo’n dertig later, in 2008, de Boeing 747 weer terugkwam. Ook dit tijdperk duurde niet erg lang. In 2017 vloog Delta haar laatste 747-toestel.

747-100

Op 25 oktober 1970 werd de eerste commerciële 747-vlucht van Delta uitgevoerd vanaf de thuisbasis Atlanta. Het toestel kon meer passagiers vervoeren, had meer comfort en was sneller op lange vluchten dan de widebody-vloot die Delta voorheen had.

Toch werd de 747 als ‘te groot’ gezien en besloot Delta de 747-100 in het voorjaar van 1977 uit te faseren. De kleinere Lockheed L-1011 bleef Delta’s enige widebody-toestel, tot de komst van de Boeing 767 in 1982.

Toch nog 747’s

Delta kondigde in 2008 een fusie aan met Northwest Airlines. Northwest had 26 passagiers- en vrachtvarianten van de 747 toen de fusie plaatsvond. De vliegtuigen waren zowel 747-200’s als 747-400’s. Hierdoor werd de 747 na zo’n dertig jaar weer aan de vloot van Delta toegevoegd.

Ook deze tweede keer bleek Delta geen 747-fan. In 2017 werd de ‘Queen’ wederom uitgefaseerd. Ditmaal werd het toestel vervangen door de modernere en zuinigere Airbus A350. In december 2017 faseerde Delta, als laatste Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, haar 747-400 uit.

©Maurits Vink