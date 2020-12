Zevende F-35 voor vliegbasis Leeuwarden

Op de valreep van 2020 kreeg de vliegbasis Leeuwarden nog een kerstcadeau. Donderdagmiddag 24 december landde de zevende F-35 op het Friese beton.

Vanaf de vliegbasis Cameri in Italië, waar de meeste F-35’s voor Nederland worden geassembleerd, vloog het toestel met registratie F-015 naar Friesland. Dit brengt het totaal aantal Nederlandse F-35’s op vijftien. Zeven hiervan staan op Leeuwarden gestationeerd bij 322 squadron, de overige acht toestellen staan op de vliegbasis Luke in Arizona. Deze maken deel uit het van 308th Fighter Squadron, USAF. Dit is één van de trainingssquadrons dat de opleiding verzorgt op de F-35.

Vertraging

Met de aflevering van de vijftiende F-35, loopt Lockheed Martin nog altijd drie toestellen achter op het oorspronkelijke schema voor Nederland. Als gevolg van de covid-19 pandemie, heeft de productie en assemblage vertraging opgelopen. Voor 2021 staat de levering van acht toestellen gepland, net als voor 2020. Of in 2021 de drie resterende vliegtuigen als nog worden afgeleverd, of dat de hele planning ‘opschuift’, is niet bekend.

🎵 All we want for Christmas is…a brand new F-35!🎶 Welcome F-015! Vanmiddag landde de 7e #F35 @VlbLeeuwarden. De kerstman hielp de crewchiefs een handje, zodat iedereen mooi op tijd thuis is voor kerst. Fijne dagen allemaal! @Kon_Luchtmacht @thef35 @Defensie_DMO #R2IOC #322sqn pic.twitter.com/psDx1gUBH9 — Vliegbasis Leeuwarden (@VlbLeeuwarden) December 24, 2020