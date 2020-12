Hoe Emirates uitgroeide tot grootste A380-operator

Ruim twaalf jaar geleden nam Emirates haar eerste A380 in gebruik. Als snel groeide de luchtvaartmaatschappij uit tot de grootste A380-operator ter wereld met meer dan honderd toestellen. Hoe groeide de Emirates uit tot de grootste A380-operator?

A380

De A380-800’s van Emirates hebben ondertussen al meer dan honderd miljoen passagiers vervoerd. Het toestel kan ongeveer tussen de 500 en 600 passagiers vervoeren afhankelijk van de configurantie. De SuperJumbo van Emirates staat bekend om haar comfort met de luxe first class cabine.

Eerste toestel

Het startte allemaal in het voorjaar van 2000 toen Emirates een eerste order plaatste voor de A380. Vijf toestellen werden besteld en later werd de order verder vergroot. Ruim twaalf jaar geleden, juli 2008, was het zover. De eerste A380 voor Emirates werd grootst onthaald in Hamburg bij de A380-fabriek. Een historisch moment én de start van een A380-tijdperk bij Emirates. Met inmiddels meer dan honderd toestellen is het toestel het vlaggenschip van de luchtvaartmaatschappij.

De eerste A380-levering aan Emirates in 2008

Groei

De luchtvaartmaatschappij groeide in de jaren erna door. In 2013 opende Emirates op Dubai ’s Werelds eerste A380-terminal. Onder meer first- en businessclass lounges zijn aanwezig, en passagiers kunnen direct op het bovenste dek instappen.

Emirates maakte telkens weer nieuwe orders. Tijdens de Berlijnse vliegshow in 2010 en bij de vliegshow in Dubai drie jaar later kwamen er in totaal 80 orders voor de A380. In de eerste jaren ontving Emirates zo’n elf A380’s per jaar.

Het bracht de luchtvaartmaatschappij in 2017 een mijlpaal. De 100e Airbus A380-800 werd toegevoegd aan de vloot.

De 100e Airbus A380 voor Emirates

Liveries

De inmiddels 115 A380’s in de vloot van Emirates dragen niet allemaal dezelfde Emirates-livery. Twintig toestellen zijn uitgerust met de Expo 2020-livery. Een speciale livery voor de Expo 2020 in Dubai.

Toekomst

Ondanks de coronacrisis blijft Emirates trouw aan haar A380’s. Er zullen nog enkele nieuwe toestellen binnenkomen wat direct ook de laatste zullen zijn. Fabrikant Airbus heeft de productie van de JumboJet gestopt. Emirates ziet nog toekomst in de A380, in tegenstelling tot enkele andere grote luchtvaartmaatschappijen. “De A380 is waarschijnlijk het beste dat Emirates en zeker Dubai is overkomen. We waarderen het enorm, maar betreuren het feit dat het toestel uit productie is gegaan. Het is echter een bewijs van de kracht van ons bedrijfsmodel, waar anderen hebben geprobeerd, maar faalden”, zo zei Tim Clark, President van Emirates in een interview met Aviation Business in november.

