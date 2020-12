Jaaroverzicht Up: de beste achtergrondartikelen

Dit jaar heeft Up in the Sky vele achtergrondartikelen geplaatst. Meer verdieping en uniekere content. In dit jaaroverzicht van Up, tien achtergrondartikelen op een rijtje!

KLM’s Ilyushin Il-62

Voor een korte periode aan het begin van de jaren ’70 waaren de blauwe letters van de KLM te zien op Ilyushin Il-62’s. Maar waarom stond, middenin de Koude Oorlog, het KLM-logo op een Russische machine? En waarom werden passagiers aan boord bediend door KLM-stewardessen?

Waarom vloog de KLM met Ilyushin Il-62’s?

Flightradar24

Flightradar24 is voor veel luchtvaartliefhebbers een bekende site om vluchten live te volgen. Veel vliegtuigen zijn zichtbaar met de bijbehorende hoogte, snelheid en veel andere gegevens. Alleen niet alle vluchten zijn zichtbaar op de radar.

Waarom niet alle vluchten op Flightradar24 te zien zijn (deel 1)

Waarom niet alles volledig is op Flightradar24 (deel2)

Straalmotoren

In de jaren ’50 maakten straalvliegtuigen hun opmars. De snelle toestellen zagen er, met motoren die in de vleugel waren geïntegreerd, echter anders uit dan zoals wij nu van straalvliegtuigen gewend zijn.

Waarom zitten straalmotoren tegenwoordig niet meer in de vleugel?

Mojave Airport

Mojave airport groeide uit tot een van de bekendste vliegtuig-kerkhoven. KLM heeft bijvoorbeeld enkele uitgefaseerde Boeing 747’s richting de Mojave woestijn gestuurd. Samen met toestellen van verschillende maatschappijen, waaronder Lufthansa en Qantas, is de Mojave woestijn de laatste plek van veel toestellen.

Mojave Airport: het vliegtuig-kerkhof in de Californische woestijn

Maar Mojave is niet alleen een vliegtuig-kerkhof:

Mojave Airport, meer dan een vliegtuig-kerkhof | Fotolongread

Vijfmotorige 747?

Het was een bijzondere vlucht die uitgevoerd is door Qantas in 2016. Een Boeing 747 vloog niet met vier, maar met vijf motoren naar Johannesburg.

Terugblik: 747-vlucht met vijf motoren | Video

Driemotorige vliegtuigen

De Franse vliegtuigbouwer Dassault is al jaren de enige fabrikant ter wereld die nog driemotorige vliegtuigen bouwt. Waarom doet Dassault dit nog als enige?

Waarom bouwt Dassault nog steeds driemotorige vliegtuigen?

Verduurzaming

Tsjechië laat zich niet onbetuigd als het gaat om de verduurzaming van de luchtvaart. Drie typen elektrische toestellen vliegen al rond: de Evektor EPOS, de Pure Flight ΦNIX en de elektrische variant van de Skyleader 400. Het zijn alle drie tweezitters. Daar is een spectaculair ontwerp bijgekomen van fabrikant Zuri. Het futuristische toestel lijkt nog het meest op een kruising van een OV-10 Bronco en een forse drone. Het vliegtuig kan verticaal starten en landen en tevens horizontaal een flinke afstand afleggen. Stap in voor een unieke vliegbelevenis.

Tsjechische Zuri eet van twee walletjes

Vlootoverzicht

De F-16 en de F-35 zijn bij veel mensen bekend en zijn toestellen binnen de inventaris van de Nederlandse overheid die voor velen tot de verbeelding spreken. Maar deze vloot bevat veel meer typen, van vliegtuigen tot helikopters; een overzicht.

De vloot van de Nederlandse overheid; een overzicht | Longread