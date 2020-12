Buffalo Airways: oud maar goud | Longread

Het is misschien wel de maatschappij met de oudste gemiddelde leeftijd van haar vloot. Buffalo Airways is een familiebedrijf in de hoofdstad van de Canadese Northwest Territories. Deze chartermaatschappij is bekend geworden door de televisie serie Ice Pilots. In deze serie werden verschillende personeelsleden gevolgd in de dagelijkse werkzaamheden in Alaska. Alle reden om deze maatschappij eens nader te bekijken.

Historie

De maatschappij werd opgericht in 1970 en groeide daarna door naar een grote speler in de omgeving. Naast de ‘standaard’ passagiers en vrachtvluchten voerde de maatschappij nog andere soorten vluchten uit. Onder andere heeft Buffalo Airways een eigen blusvliegtuig die ook regelmatig werd gebruikt om bosbranden in de omgeving tegen te gaan. Maar Buffalo Airways is vooral bekend geworden door haar oude vloot. De maatschappij heeft vele unieke types in haar vloot. Veel van deze toestellen zijn ontworpen voor het gebruik in de tweede wereldoorlog. Naast deze unieke types is het bedrijf ook bekend door haar optreden in de serie Ice Pilots. Na het succes in de serie werd er zelfs een heuse merchandise lijn opgezet van de maatschappij.

Vloot

De maatschappij beschikt over een bijzondere vloot. De meest gebruikte toestellen zijn gebouwd in de tweede wereldoorlog. Eén van de vliegtuigen is daadwerkelijk ingezet tijdens de landing in Normandië in 1944. De DC-3 en de DC-4 waren voor lange tijd de ruggengraat van de maatschappij. Buffalo Airways is een van de laatste maatschappijen die de DC-3 nog inzet voor commerciële passagiersvluchten. Naast de DC-3 en DC-4 zijn er nog meer bijzondere toestellen die ingezet worden. Onder andere de C-46 Commando en de L-188 Electra. Veel van dit soort vliegtuigen staan nu in musea of worden speciaal onderhouden door verenigingen. Toch worden de verschillende toestellen op verschillende manieren gebruikt. De DC-3 vliegtuigen kunnen ook uitgerust worden met ski’s voor speciale charters. De vliegtuigen worden voornamelijk gebruikt voor het vervoeren van vracht. Toch zijn er een paar toestellen die uitgerust zijn voor passagierstransport.

Hier onder is zijn foto’s te zien van de verschillende types

Bestemmingen

Buffalo Airways onderhield jarenlang een geplande passagiersroute tussen Hay River en Yellowknife. Na 29 jaar kwam er een einde aan de enige passagiersroute die de maatschappij had. De reden dat er gestopt werd met vliegen is omdat de Air Operator Certificate, afgekort de AOC, werd ingenomen. Dit werd gedaan omdat de Buffalo Airways niet meer constant kon voldoen aan de veiligheidseisen. Na twee maanden kreeg de maatschappij haar AOC terug. De passagiersroute werd niet meer hervat. Naast de passagiersvluchten voert de luchtvaartmaatschappij regelmatig vrachtvluchten uit. Deze worden naar verschillende bestemmingen gevlogen in Noordwest Canada. Deze vluchten zijn enorm belangrijk voor de omgeving aangezien het vaak de enige manier is waarop de steden verbonden worden met de buitenwereld.

Ongelukken

De maatschappij heeft een lange historie met incidenten. Mede door de extreme weersomstandigheden en de gedateerde toestellen kent de maatschappij veel incidenten. Gelukkig zijn er geen dodelijke ongevallen geweest in de historie van Buffalo Airways. Sinds 1994 had de maatschappij elf verschillende incidenten.