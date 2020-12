Hong Kong verlengt duur van quarantaine naar drie weken

Hong Kong heeft op 25 december gemeld dat het land een van de strengste corona gerelateerde quarantaines ter wereld gaat invoeren. Door de snelle groei van het aantal besmettingen, wil Hong Kong dat de reizigers niet 14 dagen in quarantaine gaan, maar 21 dagen.

De maatregelen

De 21-daagse quarantaineverplichting ging op 25 december in, en was een last-minute beslissing die voor reizigers hard aankwam. Passagiers moeten afspraken maken en kunnen aantonen dat ze zich aan de inreisbeperkingen houden voordat ze aan boord gaan van hun vlucht.

Oorzaak

In Hong Kong is het aantal gevallen recentelijk

gestegen. Hoewel de cijfers zelf vrij laag zijn, heeft de stad een strikte aanpak gehanteerd als het gaat om COVID-19.

Terwijl andere locaties zich hebben gericht op COVID-19 testen, als een middel om essentiële reizen mogelijk te maken, heeft Hong Kong zich hiertegen verzet en een quarantainevereiste gehandhaafd. Terwijl andere plaatsen in de wereld de verplichte quarantaine hebben ingekort, doet Hong Kong het tegenovergestelde.

Gevolg

De toch al weinige passagiers die tijdens de crisis naar Hong Kong vliegen, zullen nog verder worden gereduceerd. De stad was vroeger een van de belangrijkste bestemmingen ter wereld voor zakenreizigers en was ook een knooppunt voor vrijetijdsreizigers. Hoewel de stad wereldwijd nog steeds een belangrijke financiële impact heeft, is een groot deel daarvan te danken aan luchtvaartmaatschappijen die helpen om de stad verbonden te houden met andere financiële centra, zoals New York en Londen.

De looptijd van deze verlengde quarantaine is nog onduidelijk.