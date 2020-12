Luxe aan boord van Pan Am’s Boeing 377 | Video

Geen koffers, maar bedden in de overhead bins van Pan Am’s Boeing 377 Stratocruiser. Het toestel bood luxe en was onderdeel van de vloot van voormalig luchtvaartmaatschappij Pan Am.

Boeing 377 Stratocruiser

De Boeing 377 Stratocruiser werd in 1949 aan de vloot van Pan Am toegevoegd. In totaal opereerde de Amerikaanse maatschappij 28 Stratocruisers tot aan 1961. Het toestel was een stap voorwaarts in de passagiersvliegtuigmarkt, na diverse ontwikkelingen gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Luxe

Met zo’n honderd passagiers kon het toestel worden gevlogen, maar Pan Am had niet meer dan 61 stoelen in het vliegtuig om zo het comfort aan boord te verhogen. De stoelen konden in een ligstand worden gezet en daarnaast waren er slaapplekken aan boord in de zogeheten overhead bins. Tegenwoordig worden deze ruimtes voor handbagage gebruikt in de moderne vliegtuigen, maar Pan Am koos voor een luxe bed aan boord van de Boeing 377. Deze ligplaatsen waren afgeschermd voor privacy en passagiers hadden de mogelijkheid om het ontbijt ‘op bed’ te laten serveren voordat ze op hun bestemming aankwamen.

Bekijk hieronder de promo film van de Boeing 377 Stratocruiser van Pan Am