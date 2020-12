Storm Bella zorgt voor veel go-arounds | Schiphol

Storm Bella zorgt ook op Schiphol voor veel oproer gedurende de ochtend-uren. Door de harde wind (windkracht 9), moeten veel landingen worden afgebroken, ook zijn er al veel vluchten vertraagd en geannuleerd.

Drukte op Schiphol

Door storm Bella zijn er vandaag al een aantal vluchten geannuleerd. Maar de vluchten die nog vertrekken of aankomen, hebben veel last van de harde zuidelijke wind. Met rukwinden tot wel 80 kilometer per uur, hebben veel vliegtuigen een doorstart gemaakt. Door de afgebroken landingen was het vannochtend erg druk in het Nederlandse luchtruim waardoor er veel vluchten vertraging oplopen.

In de ochtend had LVNL gekozen voor de Oostbaan voor inkomend verkeer. Maar door de vele doorstarts hebben ze toch gekozen om over te gaan naar de Polderbaan.

Courtesy of Flightradar24.com

Op de foto is te zien hoe deze Sunexpress uit Izmir eerst een doorstart heeft gemaakt op de Oostbaan, nadat LVNL heeft besloten om naar Polderbaan over te gaan heeft het vliegtuig weer een doorstart gemaakt. Waarna hij in een aantal holdings heeft gevlogen boven de Noord-Zee, maar uiteindelijk is het vliegtuig om 8:00 veilig geland op de Polderbaan (ongeveer één uur later dan gepland).

Inmiddels is de ochtendpiek voorbij en is het wat minder hectisch op het vliegveld. De verwachting is dat de storm gedurende de dag zal afnemen.