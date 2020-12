Vliegen met harde wind | Video

Zondag is de storm Bella aan land gekomen. Met windstoten tot wel 110 kilometer per uur, heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Maar toch gaat het luchtverkeer door. Wanneer waait het zo hard dat ook vliegtuigen niet meer kunnen vliegen?

Limitaties

Wind zelf hoeft nog geen probleem te zijn, maar wind kan uit verschillende richtingen komen. En als de baan in een andere richting ligt dan heb je “Crosswind” of zijwind. Zijwind zorgt voor de meeste moeilijkheden tijdens het landen met harde wind., je wilt de neus van het vliegtuig in de richting van de baan hebben dit doe je door middel van “crabben”. Maar ook crabben kent zijn maxima, zodra de crosswind hoger is dan windkracht 5, moet er een andere baan worden gekozen met minder zijwind of moeten de vliegtuigen aan de grond gehouden worden om zo de veiligheid te waarborgen.

┬ęCargospotter

Op de video is te zien hoe een aantal vliegtuigen een zijwind landing maken met veel wind. Vanuit deze hoek kan je het crabben ook goed zien, voordat het vliegtuig op de grond staat zet de piloot de neus recht in de baan. Ook zie je dat de kleinere vliegtuigen meer last hebben van de harde wind dit komt door de kleinere “massatraagheid” van de kleinere vliegtuigen. Vliegen met harde wind wordt veel in de simulator geoefend door de piloten om er zo goed mogelijk op voorbereid te zijn.