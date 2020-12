KLM, Qantas, beide luchtvaartmaatschappijen hebben het honderdjarig jubileum gevierd. Deze maatschappijen zijn de oudste, nog opererende airlines, maar waren niet de eerste. Wat was ’s werelds eerste luchtvaartmaatschappij?

DELAG

De eerste passagiersmaatschappij was DELAG, German Airship Transportation Corporation Ltd. De maatschappij werd in het najaar van 1909 opgericht en voerde passagiersvluchten uit met zeppelins.

Eerste vlucht

Enkele maanden later steeg de zeppelin op vanaf Frankfurt via Baden-Baden richting Düsseldorf. De eerste passagiersvlucht werd uitgevoerd met de LZ7-zeppelin. Bij de zevende vlucht crashte de zeppelin door onder andere het weer en onervarenheid van de piloten. Alle 23 passagiers overleefde de crash echter wel.

Oorlog

Tot aan de Eerste Wereldoorlog vervoerde DELAG zo’n 34 duizend passagiers. Er werden voornamelijk rondvluchten uitgevoerd waarbij slechts een derde van het totaal betaalde passagiers waren. De oorlog stak echter een stokje voor verdere uitbreiding van het netwerk. Daarnaast moesten drie zeppelins aan het Duitse leger worden afgestaan.

Na de oorlog groeide DELAG verder, met als doel Europese steden met elkaar te verbinden. De LZ120-zeppelin werd hierbij gebruikt. De zeppelin maakte in de zomer van 1919 haar eerste vlucht in Duitsland. Er werd gehoopt dat dit gunstige publiciteit zou opleveren en zou helpen om het ‘stedentrips’ per vliegtuig weer op gang te brengen na de oorlog. Twee jaar later moesten de luchtschepen worden afgestaan vanwege de naoorlogse afspraken.

LZ 120 © The Daily Ardmoreite, Public domain, via Wikimedia Commons

LZ127

De LZ127 werd uiteindelijk een van de meest succesvolle zeppelins. Het schip was meer dan tweehonderd meter lang, en daarmee in 1928 de grootste zeppelin ter wereld. Het was tevens de laatste zeppelin van DELAG. In 1935 werd met financiële steun van de overheid de Deutsche Zeppelin-Reederei (DZR) opgericht die verder passagiersvluchten gingen uitvoeren.