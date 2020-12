Boeing verlaagt productie 787 eerder dan verwacht

Boeing heeft besloten om de productie van haar 787 eerder dan gepland in te perken. Dit hangt samen met het verdwijnen van een van de twee productielocaties van de Dreamliner.

Kosten

In tegenstelling tot eerdere berichten, zal de eindassemblage van de 787 de fabriek in Everett drie maanden eerder verlaten; productie en leveringen van het toestel zullen namelijk al in maart 2021 gebundeld worden in de fabriek in Charleston, South Carolina. Dit is in een interne memo aan de medewerkers gecommuniceerd. Waarschijnlijk is hiertoe is besloten om de productiekosten te drukken.

Productieverlaging

Ook de productiesnelheid wordt, eerder dan oorspronkelijk gepland, naar beneden bijgesteld. Geheel onverwacht is dit niet, gezien het al eerder gepland was om vanaf medio 2021 nog maximaal vijf Dreamliners in Charleston te produceren. De termijn waarop dit zal gebeuren lijkt nu vervroegd te worden.

Everett

De memo meldt verder dat 787-medewerkers in Everett zullen blijven werken na de overdracht van de eindmontage in maart, waarbij de reeds voltooide Dreamliners zullen worden geïnspecteerd op de kwaliteitsgebreken die zijn ontdekt bij de rompverbinding en eventuele noodzakelijke reparaties zullen worden uitgevoerd.