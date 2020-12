Duitse ruimtehaven meer concreet met oprichting werkmaatschappij GOSA

De wens voor de totstandkoming van een ruimtehaven in Duitsland lijkt steeds breder te worden gedragen. Ter ondersteuning hieraan is namelijk de werkmaatschappij GOSA opgericht.

GOSA

GOSA staat voor German Offshore Spaceport Alliance GmbH. Aandeelhouders bestaan naast de OBH-groep, dat gespecialiseerd is in ruimtevaarttoepassingen, uit bedrijven uit de scheepsvaart-, offshore en communicatie/telecomindustrie. Deze diversiteit aan bedrijven onderstreept het industriebrede belang van de ontwikkeling van een lanceerbasis voor Duitsland. Het doel is om uiterlijk in 2023 raketlanceringen vanuit de Duitse Noordzee te realiseren

Onderzoek

Het federale ministerie van Economische Zaken onderzoekt momenteel een concept dat is gepresenteerd door de Federatie van Duitse Industrieën (BDI) voor een lanceerplatform voor micro-lanceerraketten. Het voorkeursmodel zou een omgebouwd speciaal schip zijn. Bremerhaven wordt besproken als de basis- en logistieke haven voor de “offshore ruimtehaven” in de Noordzee.