Piloot ‘tekent’ injectiespuit in de lucht

Een piloot uit Duitsland is waarschijnlijk zeer verheugd dat er een coronavaccin beschikbaar is en heeft dat op een speciale manier laten blijken.

Subtiel

Met behulp van een Diamond DA-20 Katana, een klein tweezits propellervliegtuig, heeft de piloot een injectiespuit getekend. En niet zomaar eentje; het patroon is gevlogen tussen het Zuid-Duitse Friedrichshafen en Ulm, een afstand van zo’n 70 km.

Koud kunstje

Het is niet ongewoon dat een vliegtuig een patroon tekent in de lucht, maar meestal wordt dit gedaan door grote commerciële toestellen met geavanceerde navigatieapparatuur. Tegenwoordig beschikken veel kleine sportvliegtuigen echter ook over dergelijke hulpmiddelen. Het is dan een kwestie van een aantal zogenaamde waypoints programmeren en de route afvliegen.