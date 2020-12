Een kijkje in de nieuwe A380 Premium Economy-class van Emirates | Foto’s

Emirates heeft zijn nieuwe Premium Economy-class gepresenteerd. Deze is bedoelt voor de nieuwe A380’s van Emirates. Neem een kijkje in de hoog geanticipeerde nieuwe klasse.

Afgelopen week ontving Emirates zijn nieuwste A380 vanuit de Airbus fabriek in Hamburg. Deze beschikt al over de nieuwe Premium Economy-class. Ook zullen de vijf A380’s die Emirates nog heeft besteld worden geleverd met de nieuwe Premium Economy-class. De Boeing 777X die Emirates in 2023 bij haar vloot kan tellen zal ook beschikken over de nieuwe klasse.

Daarnaast overweegt Emirates het ook om haar huidige A380’s te upgraden met de nieuwe klasse.

Sir Tim Clark, President van Emirates, meldt het volgende over de nieuwe Premium Economy-klasse; “Ons Premium Economy product is zorgvuldig ontwikkeld in overeenstemming met de merkpositionering van Emirates als een full-service luchtvaartmaatschappij van de hoogste kwaliteit. Onze First, Business en Economy class ervaringen hebben de industrienormen gereset toen deze werden geïntroduceerd, en we zijn ervan overtuigd dat onze Premium Economy ook zijn stempel zal drukken als een onderscheidend premium aanbod. Totdat we een significant aantal stoelen tot onze beschikking hebben om op de markt te brengen, zijn we van plan om de Emirates Premium Economy ervaring aan te bieden als een gratis upgrade voor gewaardeerde klanten. We zullen ook onze nieuwste A380-vliegtuigen inzetten op verschillende routes, zodat onze klanten ons nieuwste aanbod in alle klassen kunnen ervaren”.

Bekijk hieronder foto’s en een video van de nieuwe Premium Economy-klasse;

