Elf jaar oude A380 van Air France grotendeels ontmanteld | Video

Eind februari vloog een voormalig A380 van luchtvaartmaatschappij Air France naar het Ierse Knock. Amper een jaar verder is het elf jaar oude toestel deels ontmanteld. Bekijk hoe het vliegtuig er nu aan toe is.

Ontmanteling

Het is een triest gezicht. Een voormalig Airbus A380 van Air France is na amper een jaar alweer grotendeels ontmanteld. Het toestel, met registratie F-HPJB, is slechts elf jaar oud en werd 20 februari uitgefaseerd.

In de onderstaande video is te zien hoe het toestel er nu aan toe is.

🇫🇷 L’Airbus A380, immatriculé F-HPJB, ex Air -France est en cours de démantèlement à Knock en Irlande.



