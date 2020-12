Twee keer de jaarwisseling vieren is mogelijk. In 2017/2018 werd een vlucht uitgevoerd tussen Nieuw-Zeeland en Hawaii waarbij er ‘terug in de tijd’ werd gevlogen. Hoe werkt dat?

Tijdsverschil

Twee keer Oud en Nieuw vieren is mogelijk door het tijdsverschil op de wereld. Tussen Honolulu in Hawaii en Auckland in Nieuw-Zeeland is het tijdsverschil namelijk 23 uur. In 2018 steeg de Airbus A330 op van Hawaiian Airlines en het toestel landde in 2017. De negen uur durende vlucht ging ‘terug in de tijd’.

Het artikel gaat hieronder verder.

Time travel is possible!

Flight #HA446 just took off from New Zealand in 2018 and will land in Hawaii back in 2017! pic.twitter.com/3KsCEniCOL — Flightradar24 (@flightradar24) December 31, 2017

International Date Line

De vlucht passeerde hiermee de internationale datumgrens, waarbij het aan de ene kant één dag eerder is (oostelijke kant) dan de andere kant (westelijke kant). Wel is de tijd rondom de grens gelijk. Oftewel, als aan de westzijde een nieuwe dag begint, is aan de oostzijde de vorige dag juist afgelopen. Deze denkbeeldige lijn werd in 1884 bedacht en vluchten die deze grens passeren gaan dus één kalender dag terug of vooruit.

Oorspronkelijk was de lijn recht met een koers van 180 graden, maar later werd duidelijk dat dit niet goed werkte. De lijn liep dwars door diverse landen waardoor de datum in hetzelfde land kon verschillen. De lijn is nu zo aangepast dat dit niet meer van toepassing is.