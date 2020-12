Wachten op een overstekend vliegtuig? | Video

Wachten voor een overstekende trein is een bekend fenomeen, maar wachten voor een startend of landend vliegtuig is minder bekend. De luchthaven van Gibraltar is daarom ook een unieke luchthaven in de wereld.

Gibraltar Airport

Gibraltar International Airport is een militaire luchthaven met een civiel medegebruik, net als Eindhoven Airport in Nederland. Het vliegveld staat echter bekend om de bijzondere oversteek. Verschillende luchtvaartmaatschappijen opereren op de luchthaven waaronder British Airways.

Oversteken

Een opvallend kenmerk van de luchthaven is de verbindingsweg tussen Gibraltar en Spanje, de Winston Churchill Avenue, die de start- en landingsbaan kruist. Het is daarnaast ook de drukste hoofdweg van Gibraltar. Bij een overstekend vliegtuig wordt daarom de slagboom gesloten voor het overige verkeer. Het levert opmerkelijke beelden op zoals in de onderstaande video te zien is, maar brengt ook gevaar met zich mee.

Gevaar

Andere gevaren komen ook voort uit de ligging van het vliegveld. De landingsbaan op Gibraltar is zo’n 1800 meter lang en mondt bovendien uit in de Middellandse Zee. Het vliegveld wordt daarnaast nog omgeven door een berg aan de ene kant en een stad aan de andere kant. De rotsachtige omgeving brengt onvoorspelbare weersomstandigheden met zich mee. Piloten moeten zich daarom goed voorbereiden en voorbereid zijn op onvoorspelbare en snel veranderende weersomstandigheden.

Tunnel

Inmiddels wordt er gewerkt aan een tunnel die meer dan één kilometer lang moet worden. De tunnel ligt zo’n 300 meter onder de landingsbaan. De verwachting is dat na vele vertragingen de tunnel medio 2021 af is.