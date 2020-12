Geen verplichte negatieve test meer na vaccinatie?

De Tweede Kamerfracties van coalitiepartijen VVD en D66 hebben aan de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, gevraagd of het mogelijk is om gevaccineerde reizigers uit te zonderen van de verplichting een negatieve coronatest mee te nemen op reis naar Nederland.

Testverplichting

Sinds enkele weken geldt de maatregel dat reizigers die naar Nederland willen komen een negatieve coronatest moeten kunnen tonen. Deze verplichting geldt inmiddels voor een groot aantal ‘hoog risico’-gebieden. Nu veel landen zijn begonnen met vaccineren, willen de twee regeringspartijen weten of er op de regel een uitzondering kan worden gemaakt voor mensen die gevaccineerd zijn. Zij zouden dan enkel een gezondheidsverklaring hoeven invullen en een vaccinatiebewijs moeten tonen.

Luchtvaart

Voor de luchtvaart zou een dergelijke uitzondering kunnen betekenen dat het reizen voor gevaccineerden een stuk makkelijker wordt gemaakt. Er wordt in zo’n geval echter wel een onderscheid tussen wel en niet gevaccineerde mensen, iets wat politiek en juridisch gevoelig ligt. Over een vaccinatiepaspoort wordt al langere tijd gesproken. Zo worden in het Verenigd Koninkrijk steeds concretere plannen gemaakt om zogenaamde vaccinatiestempels in paspoorten te kunnen opnemen.

Vorige maand gaf de CEO van Qantas al aan dat de maatschappij bij het hervatten van internationale vluchten enkel gevaccineerde passagiers zal toelaten:

Topman Qantas: “Vaccinatie verplicht voor reizigers internationale vluchten.” https://t.co/0ovTwu9GYY — ✈ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) November 23, 2020