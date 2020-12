Jaaroverzicht 2020: van hoogtepunt naar dieptepunt

Het jaar 2020 stond in het teken van de grootste luchtvaartcrisis. Terwijl de luchtvaart een goed jaar (2019) achter de rug had, kwam 2020 om de hoek waarbij grote klappen vielen (en dreigen te vallen). Het jaar eindigde we met de terugkeer van de 737 MAX en het zicht op een grote vaccin-operatie. In dit artikel zetten we nog even alles op een rijtje.

Januari

Ryanair deed aan het begin van 2020 nog een voorspelling over de 737 MAX: ‘Ryanair verwacht 737 MAX in oktober’. Tergelijk kwam Up in the Sky met een artikel of de MAX wel de lente haalt? De inspecties liepen ver achter op schema bij de FAA, en nog verder achter bij EASA. Ook de druk bij Boeing liep op. Interne mails toonde zorgen over de 737 MAX, en maatschappijen komen met compensatie deals over het aan de grond houden van de MAX. De kosten werden inmiddels geschat op zo’n acht miljard dollar.

Goed nieuws was er nog voor KLM begin 2019. De luchtvaartmaatschappij vestigde een passagiersrecord in 2019. Ook partnet Delta Air Lines heeft een goed jaar achter de rug gehad. De hele luchtvaart presteerde zeer goed in het jaar 2019. Begin 2020 stromen alle cijfers binnen.

Een 737 stortte neer in Iran. Luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld vermijden het luchtruim. Enkele dagen laten gaf Iran toe dat het toestel zou zijn aangezien als vijandelijk doelwit en is neergeschoten.

De nieuwe 777 van Boeing, de 777X maakte haar eerste testvlucht. De vlucht werd echter uitgesteld vanwege de weersomstandigheden.

De eerste gevolgen van het coronavirus worden zichtbaar in China. De luchthaven van Wuhan gaat op slot vanwege het virus. Eind januari schrapt ook KLM alle vluchten naar het China.

Februari

Airbus sluit haar fabrieken in China, Cathay Pacific werd ‘zwaar geraakt’ en KLM en Air France schrappen meer vluchten naar China. Een veelbewogen start van de maand februari.

Een bijzonder vliegtuig in Amerika. Delta draag een A321 op aan haar personeel, met daarop all namen van de 90.000 medewerkers.

KLM maakt plannen voor het introduceren van Premium Economy (later uitgesteld door corona), en wilt in 2021 haar hele vloot voorzien van WiFi.

Maart

Het coronavirus grijpt steeds harder om zich heen. In maart worden gevolgen ook in Amerika en Europa goed zichtbaar. Eerder maakte Up in the Sky al een overzicht van de impact van corona op de luchtvaart. In het jaaroverzicht zullen we daarom niet alle corona-gebeurtenissen plaatsen.

De terugblik naar de impact van corona in het afgelopen jaar is hier terug te lezen.

April

In April bereikt de luchtvaart een dieptepunt. Slechts enkele vluchten vertrekken, KLM verlengt haar tijdelijke contracten niet en de sector probeert maatregelen te treffen tegen het coronavirus.

Het is ook het moment waarbij Boeing kampt met nog meer tegenslagen ten aanzien van de 737 MAX. De fabrikant krijgt steeds meer annuleringen voor het toestel dat in maart al een jaar aan de grond stond.

Een beetje goed nieuws was er ook. KLM kon tóch geen afscheid nemen van haar 747’s en startte in april met een luchtbrug richting Azië.

De eerste Nederlandse Cargo-in-Cabin vlucht werd eind april uitgevoerd door KLM. De 777-300 vertrok met vracht op de passagiersstoelen én in de belly.

Mei

De KLM 747’s blijven voorlopig nog met vracht door vliegen, en Boeing heeft zelfs haar Dreamlifter in gezet om medische goederen te vervoeren.

Ondertussen annuleren reisorganisaties haar reizen, en luchtvaartmaatschappijen passagiersvluchten. Luchthavens ontvangen amper reizigers en overheden maken zich op voor staatssteun.

KLM opent een vrijwillige vertrekregeling (VVR) om gedwongen ontslagen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Op 22 mei verongelukt een A320 van Pakistan nabij Karachi. Vrijwel alle inzittende komen om het leven nadat het toestel tijdens een poging tot landen verongelukt.

Eind mei start KLM met de Taxibot proef. De Taxibot is door Schiphol aan KLM, Transavia en Corendon ter beschikking gesteld om samen te onderzoeken hoe het taxiën kan worden verduurzaamd.

Juni

De zomer breekt aan en de coronabesmettingen lijken af te nemen. Langzaam maken luchtvaartmaatschappijen zich weer op voor een toename in het aantal vluchten.

Up-nieuws: Up in the Sky kwam deze zomer met de podcast ‘Goof en Goot praten piloot’.

Ondertussen wordt er steeds meer duidelijk van het steunpakket voor KLM. Het pakket van 3,4 miljard euro bevat strenge voorwaarden. Niet alleen voor KLM heeft dit gevolgen, maar ook voor Transavia. Het totale aantal nachtvluchten moet namelijk gereduceerd worden. Ook moet in oktober een reorganisatieplan klaarliggen.

Eindhoven ontvangt de eerste A330 tanker voor de NAVO. In de maanden erna volgde nog enkele toestellen.

Juli

De luchtvaart, voornamelijk Europese vluchten, krabbelt langzaam wat omhoog. Toch moeten airlines drastische maatregelen nemen. Ruim 2400 KLM-ers verlaten de maatschappij vrijwillig, en ook bij SkyTeam-partner Delta melden veel medewerkers zich vrijwillig aan.

Goed nieuws was er voor de A380-liefhebbers. Half juli vloog Emirates weer voor het eerst sinds maart met de A380.

Twente Airport heeft het druk. Zes 747’s van Lufthansa zijn op het vliegveld geland.

Eind juli maakte Air France – KLM haar cijfers bekend. Hierbij werd een historisch kwartaal verlies van 2,6 miljard euro geleden.

Augustus

Na de ‘zomerpiek’ worden de vooruitzichten voor de luchtvaart alleen maar slechter. IATA waarschuwt dat de impact groter zal zijn dan gedacht. Ook neem de overlast aan boord van vliegtuigen flink toe.

De halfjaarcijfers van Schiphol liegen er niet om: ruim 62 project minder passagiers.

September

De maand september begin met positief nieuws. De Flying-V, ontwikkeld door de TU Delft, maakt een eerste succesvolle testvlucht.

De discussie over Lelystad Airport gaat ook verder. Minister Van Nieuwenhuizen is niet van plan om de opening van Lelystad Airport vanwege de coronacrisis stop te zetten.

September is ook de maand waarin Up in the Sky terug keek, maar ook vooruitkeek. Wat is de impact van corona op de Nederlandse luchtvaart, en hoe zal het vervoer van vaccins straks in zijn werk gaan?

Qantas geeft luchtvaart- en reisliefhebbers een mooie kans. Een rondlucht over Australië was binnen tien minuten al uitverkocht!

Oktober

De passagiers-747’s van KLM staan al een tijdje aan de grond. Begin oktober vliegt de laatste 747 PAX-configuratie richting Mojave Airport. Niet alleen de passagiersvarianten, maar ook de 747-combi stopte. Eind oktober voerde KLM haar laatste 747-cargovlucht uit.

Een primeur voor Etihad. De Golmaatschappij mag als eerste een commerciële vlucht naar Israël uitvoeren.

Onrust bij KLM. De FNV en VNV gingen nog niet akkoord met een langer loonoffer. Dit leidde tot spanningen onder het KLM-personeel. Uiteindelijk kwamen de partijen eruit en gaf het kabinet alsnog groen licht voor het steunpakket aan de luchtvaartmaatschappij.

In Duitsland komt er eindelijk een einde aan de vertragingen van luchthaven Berlijn Brandenburg. Eind oktober opent de Duitse luchthaven haar deuren.

November

Voor luchtvaartmaatschappij Norwegian wordt het alleen maar zwaarder. Er worden nog meer medewerkers ontslagen en er blijven slechts 600 van de 10.000 medewerkers over.

Goed nieuws is er (eindelijk) voor de 737 MAX. Het toestel is door de Amerikaanse FAA goedgekeurd en mag weer de lucht. Wel zullen er de nodigde aanpassingen aan de MAX moeten plaatsvinden voordat het toestel weer veilig de lucht in kan.

Hoewel de luchthaven Berlijn pas een maand open was, vielen de resultaten door corona tegen. De nieuwe start- en landingsbaan wordt binnen een maand alweer gesloten.

December

De laatste maand van het jaar 2020 is aangebroken. Een sober begin voor KLM. Op 1 december verlieten 2000 KLM-ers in één dag de luchtvaartmaatschappij.

Chuck Yeager. Hij testte allerlei bizarre vliegtuigontwerpen in de jaren vijftig. Hij overleed begin december.

Een tweede lockdown zorgt voor minder vluchten op Schiphol, maar wel druktes. Dit leverde veel ophef over in de politiek. Ondanks dat introduceerde KLM, in samenwerking met Delta, ‘coronavrije-vluchten’.

Namens het team van Up in the Sky wensen wij alle lezers de beste wensen voor 2021.