KLM 777 ‘Orange Pride’ keert na 4 uur vliegen om naar Beijing

Een Boeing 777 van KLM, die van Shanghai onderweg was naar Amsterdam, is omgekeerd en geland in Beijing na een technisch mankement.

Omgekeerd

De Boeing 777-300ER met vluchtnummer KL896 zou donderdag vanuit Shanghai terug naar Amsterdam vliegen. Toen het vliegtuig na vier uur vliegen zich al boven Rusland bevond, kreeg het te maken met een technisch mankement. Hierna werd besloten om te keren en het toestel in Beijing aan de grond te zetten. Het vliegtuig vervoerde alleen vracht, verder was enkel de bemanning aan boord. Het is nog niet duidelijk welk mankement zich precies heeft voorgedaan.

Opvallend is dat een maand geleden een soortgelijke Boeing 777 van KLM op precies de omgekeerde route ook te maken kreeg met een technisch mankement. Het toestel, vluchtnummer KL895, vloog al bijna boven China toen het omkeerde en helemaal terugvloog naar Moskou.

Dit bericht kan worden aangevuld naarmate meer informatie bekend wordt.

Vlucht KL896 keerde boven Rusland na vier uur vliegen om naar Beijing

© FlightRadar24