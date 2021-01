Hoeveel vracht past er eigenlijk in een passagiersvliegtuig?

Luchtvaartmaatschappijen zagen door de coronacrisis vracht soms nog als enige inkomstenbron. Als gevolg hiervan werden passagierstoestellen ingezet en omgetoverd tot ‘vrachtvliegtuigen’. Maar hoeveel vracht kan een passagiersvliegtuig nou vervoeren en wat is het verschil met een freighter?

Passagiersvliegtuigen

Tijdens de coronacrisis werd er veel vracht via passagiersvliegtuigen vervoerd. Met deze manier kon extra vracht worden vervoerd en daarnaast kon het netwerk in stand worden gehouden. Het is ook de reden geweest waarom Martinair een aantal jaren geleden verder inkromp. Air France – KLM kon besparen door meer vracht aan boord van passagierstoestellen mee te nemen. Voor de vrachtcapaciteit van passagierstoestellen nemen we als uitgangspunt de KLM-vloot met 777’s, A330’s en 787’s.

De Boeing’s van KLM kunnen verreweg de meeste vracht vervoeren. In de belly van de nieuwste 787-10 kan zo’n 24 ton aan vracht. De 777-300 ER kan iets minder vervoeren, maar het grote verschil zit in de kleinere varianten. De A330-200 staat onderaan met bijna 11.000 kilogram aan vracht. In de afbeelding hieronder heeft Up in the Sky alles nog even op een rijtje gezet gebaseerd op de KLM-vloot.

Cargo-in-Cabin

Met het Cargo-in-Cabin concept hebben vele maatschappijen, waaronder KLM, gebruik gemaakt van de cabine om vracht te vervoeren. “Cargo-in-Cabin vergroot onze capaciteit aanzienlijk. Wat we nu in de cabine kwijt kunnen, zou in de belly overeenkomen met zo’n 6 grote pallets, ofwel 40% van de totale vrachtcapaciteit”, zo stelt Adriaan den Heijer, Executive Vice President Air France-KLM Cargo. In totaal heeft KLM in 2020 2500 ton cargo vervoerd, waarbij er 145 Cargo-in-Cabin vluchten werden uitgevoerd.

Full Freighters

In dit artikel kijken we ook naar de verschillen tussen vracht- en passagierstoestellen. Air France – KLM beschikt over drie typen vrachtvliegtuigen. De 747-400 ERF van KLM Cargo, de 747-400 BCF van Martinair Cargo en 777-200F van Air France. Samen in Air France KLM Martinair Cargo opgericht om vanaf Amsterdam en Parijs luchtvracht te vervoeren. De verschillen in capaciteit zijn significant.

Boeing 747-400 ERF

Onderdeel van de vloot is de KLM Cargo 747-400. Het gaat om de ‘ERF’-variant wat staat voor Extended Range Freighter. Dit type van Boeing kwam begin deze eeuw op de markt. Het toestel heeft een groter bereik dan de normale freighters, en een verhoogt startgewicht. Hierdoor is het mogelijk om maar liefst 112 ton aan vracht te vervoeren.

Boeing 747-400 BCF

De enige 747-400 BCF is het toestel van Martinair. Deze ‘Boeing Converted Freighter’ (BCF), met registratie PH-MPS, beschikt over een payload van 107 ton.

Boeing 777-200F

Als laatste beschikt de vrachtmaatschappij over 777-200F’s. Deze vrachtvariant van de Boeing 777-200 kan iets minder vracht vervoeren dan de 747’s. De 777 kan 102 ton aan vracht vervoeren, maar stoot aanzienlijk minder CO2 uit (zo’n 18 procent).

Een overzicht van de vrachtcapaciteit van de Air France KLM Martinair Cargo-vloot is hieronder te zien.