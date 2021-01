Air Belgium stuurt één van haar A340’s met pensioen

De Belgische maatschappij Air Belgium gaat afscheid nemen van één van haar Airbus A340-300’s. Daarmee houdt de maatschappij nog drie andere A340’s over. Het toestel staat al sinds november vorig jaar in Amman, Jordanië opgeslagen. De OO-ABE was sinds juni 2018 in dienst van de maatschappij. Nu Air Belgium klaar is met het toestel wordt het teruggegeven aan de officiële eigenaar Airbus Financial Services.

OO-ABE

Het twaalf en een half jaar oude toestel begon haar leven in dienst van de Finse maatschappij Finnair. En werd na negen jaar weer terug overgedragen aan Airbus. In de tijd dat het toestel in dienst was van Air Belgium was het vaak te zien op Schiphol. Het toestel droeg geen speciaal kleurenschema. Daarmee viel de volledig witte Airbus goed op. Het vliegtuig werd vaak ingehuurd om de lijndienst tussen Paramaribo en Amsterdam te onderhouden voor de SLM. Nadat de SLM eind dit jaar haar eigen Boeing 777 tot haar beschikking kreeg was de Airbus niet meer nodig.

Air Belgium

De maatschappij heeft maar twee vaste lijndiensten. Naast deze routes voert de maatschappij ook veel chartervluchten uit. Maar vanwege de lage vraag door de coronapandemie is er te veel capaciteit. De uitfasering van dit vliegtuig behoort ook bij de evolutie van de vloot. Aan het eind van dit winterseizoen hoopt de maatschappij haar nieuwe vlootstrategie uit te voeren.