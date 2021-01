Ondanks afname vliegverkeer aantal sterfgevallen gestegen in 2020

De luchtvaartsector heeft een zwaar jaar gehad op verschillende manieren. Ondanks de afname van het totaal aantal ongevallen is het aantal sterfgevallen in het afgelopen jaar juist gestegen, zo heeft het Nederlandse luchtvaartadviesbureau To70 bekend gemaakt. In totaal waren er vijf dodelijke ongelukken te betreuren in 2020.

De cijfers

Het afgelopen jaar vonden er 40 verschillende ongelukken plaats met een groot passagiersvliegtuig. Dat zijn er 46 minder dan het jaar daarvoor. 2020 kende wel vijf ongelukken met een fatale afloop. In 2019 lag dat iets hoger, namelijk acht ongelukken met fatale afloop. Toch waren er meer sterfgevallen in het afgelopen jaar. In totaal overleden 299 personen, wat er 42 meer zijn dan in 2019. Dat resulteert in een verhouding van 0,27 sterfgevallen per miljoen vluchten in het afgelopen jaar, terwijl dat in 2019 op 0,18 sterfgevallen per miljoen vluchten lag.

Slachtoffers

De meeste slachtoffers waren passagiers van de vlucht van Ukraine International Airlines. In Januari van het vorige jaar werd de Boeing 737 neergeschoten in Teheran. Daarbij kwamen 176 mensen om het leven. Naast dit ongeval was het ongeval van de Airbus A320 van Pakistan International Airlines ook zeer dodelijk ongeluk. Tijdens de landing verongelukte het toestel en kwamen 98 mensen om het leven.

Opmerkelijk

De luchtvaart is in de afgelopen jaren veel veiliger geworden. Het aantal doden per jaar neemt al ruim twintig jaar lang af. Toch is het opmerkelijk dat er dit jaar meer doden zijn dan het jaar ervoor. Voornamelijk omdat het aantal vluchten dit jaar met 42 procent is afgenomen door de gevolgen van het coronavirus. Ondanks stijging ligt het aantal nog wel onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Dat gemiddelde ligt op 345 sterfgevallen per jaar.