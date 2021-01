Toch geen verplichte coronatest voor terugkerende reizigers

Sinds vorige week moesten terugkerende reizigers een negatieve PCR-test kunnen aantonen. Echter, zet de rechtbank van Den Haag hier nu mogelijk een streep door.

Zaak tegen de staat

Jurist Jeroen Pols van de actiegroep Viruswaarheid spande een zaak tegen de staat aan omdat het volgens hem niet wettelijk mogelijk is om mensen te verplichten een coronatest af te laten nemen. Dit zou volgens hem een inbreuk op lichamelijke integriteit zijn.

Hierin gaf de rechtbank van Den Haag hem gelijk. De rechtbank erkent dat de beheersing van het virus noodzaak is. Maar volgens de rechter staat Pols in zijn volle recht om de verplichte test te beklagen. Deze uitspraak betekent niet dat het voor iedereen wordt afgeschaft, het is slechts een individuele uitspraak.

Aanpassing beleid

Ondanks het feit dat dit een individuele uitspraak is, betekent dit in principe dat iedereen dit kan afdwingen bij de rechter omdat er simpelweg te weinig wettelijke houvast is om dit te verplichten voor reizigers. Volgens rechtsgeleerden is met deze uitspraak de maatregel die afgelopen week werd ingesteld, van de baan.

De Nederlandse staat is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep. Echter, heeft dit volgens experts weinig zin. De enige manier om reizigers een verplichte test te laten afnemen is als luchtvaartmaatschappijen zelf de verplichting opnemen in hun algemene voorwaarden. Enkele maatschappijen hebben dit al gedaan.