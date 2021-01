Volga-Dnepr neemt An-124 weer in gebruik

Afgelopen november verongelukte een An-124 bij een voorzorgslanding. Na een korte periode op de grond gaat de reusachtige An-124 weer de lucht in.

Waarom werd de An-124 geparkeerd?

Midden november 2020 vloog een An-124 van Volga-Dnepr van Novosibirsk naar Wenen. Kort na het opstijgen kreeg het toestel motorproblemen. Het toestel maakte een voorzorgslanding waarbij rook vanuit de motor zichtbaar was. In eerste instantie dacht men dat een birdstrike de oorzaak was. Echter, bleek later dat het om een losgeraakte turbine ging die veel schade aanrichtten.

Het toestel raakte bij de voorzorgslanding naast de baan. Er was veel schade aan het toestel en moest uiteindelijk worden geborgen met behulp van tanks.

An-124 van groot belang

Naar aanleiding van het onderzoek werd een uitgebreid onderzoek ingesteld door Volga-Dnepr om te achterhalen hoe dit kon gebeuren. Het verongelukte toestel werd hersteld.

Doordat de An-124 van zo een grote omvang is, kan het veel vracht vervoeren. Dit is vandaag de dag van groot belang betreffende het transport van vitale vracht. Vandaar dat Volga-Dnepr hard heeft gewerkt om de Antonov zo snel mogelijk weer de lucht in te krijgen.

Inmiddels heeft de eerste vlucht met de An-124 al weer plaats gevonden en zal de rest van de vloot snel volgen.