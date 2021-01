Hoeveel kracht kan een vleugel aan? | Video

Als je uit het raam kijkt in een vliegtuig dan heb je vast wel eens gezien dat de vleugels bewegen gedurende de vlucht, dit kan best wel imposant overkomen. Er zal hier worden uitgelegd waarom vleugels heel sterk zijn, en je je dus geen zorgen hoeft te maken als je de volgende keer in een vliegtuig stapt.

Waar zijn vleugels van gemaakt?

Vliegtuigvleugels zijn gemaakt van aluminium – hoewel niet hetzelfde als je Cola blikje. Het is materiaal van luchtvaartkwaliteit, een legering met een sterkte die vergelijkbaar is met die van staal, het is corrosie bestendig en heeft een hoge treksterkte. Naast metalen worden binnen de luchtvaartindustrie ook composietmaterialen gebruikt vanwege hun sterkte, relatief laag gewicht en corrosiebestendigheid. Composieten ontstaan door de combinatie van verschillende materialen, die zijn geselecteerd op basis van hun structurele eigenschappen.

Naast dat de vleugels zijn gemaakt van deze sterke materialen, is er een verborgen ondersteuningssysteem in elke vleugel.

Wat maakt een vleugel sterk?

Om zijn uiterst belangrijke aërodynamische vorm te behouden, moet een vleugel zo worden ontworpen en gebouwd dat hij zijn vorm ook onder extreme druk kan vasthouden. In principe is de vleugel een raamwerk dat voornamelijk bestaat uit spars, ribben en (eventueel) langsliggers. Spars zijn de belangrijkste onderdelen van de vleugel. Ze liggen in de lengte van de vleugel. De balasting op de vleugels wordt uiteindelijk door de spars opgevangen. Tijdens de vlucht werkt de kracht van de lucht tegen de huid van de vleugel. Vanaf de huid wordt deze kracht overgebracht naar de ribben en vervolgens naar de spars.

De meeste vleugelconstructies hebben twee liggers, de voorligger en de achterligger. De voorligger is te vinden bij de voorrand, terwijl de achterligger ongeveer op tweederde van de afstand van de vleugel ligt. Afhankelijk van het ontwerp van het vliegtuig heeft een deel van de metalen vleugels maar liefst vijf liggers. Naast de hoofdliggers is er een kort constructieligger dat een rolroerligger wordt genoemd.

De ribben zijn de delen van een vleugel die de bekleding ondersteunen en zorgen voor de vorm van het vleugelprofiel. Deze ribben worden vormende ribben genoemd. En hun primaire doel is om vorm te geven. Sommige kunnen een extra doel hebben, namelijk het dragen van de vliegspanning, en deze worden compressie-ribben genoemd.

Hoeveel kan een vleugel aan?

©Mtthw0

Voor de certificering van een vliegtuig moet worden getest wat de vleugel van het vliegtuig aankan. Op de video is te zien hoe een 777 vleugel wordt getest. Dit doen ze door middel van een machine die de vleugel steeds meer belast. En uiteindelijk breekt de vleugel bij 154% procent van de ontworpen grensbelasting. Je kan dus zien dat de vleugels heel solide zijn en er heel veel kracht nodig is om de vleugel aan te tasten.

Dus, hopelijk geeft dit je wat gemoedsrust de volgende keer dat je in een vliegtuig stapt