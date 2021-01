Schiphol ontvangt 71 procent minder reizigers in 2020

De Schiphol Group heeft cijfers naar buiten gebracht over het aantal reizigers en vluchten die in 2020 van de luchthavens van de groep gebruik heeft gemaakt. Zoals te verwachten is het verschil met 2019 groot.

Passagiers

In 2020 reisden 20,9 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een afname van 71 procent ten opzichte van 2019. Eindhoven Airport zag het aantal reizigers het afgelopen jaar afnemen tot 2,1 miljoen, Rotterdam The Hague Airport tot 0,5 miljoen; dalingen van respectievelijk 69 en 77 procent. De genoemde cijfers zijn gemeten over het hele jaar en geven daardoor als het ware een gemiddelde weer van de aantallen voor én na de coronapandemie. Dit maakt dat de cijfers sinds de massaal ingevoerde vliegverboden in maart nog een stukje lager liggen.

Wat verder opvalt is dat het aantal vliegbewegingen minder hard is gedaald dan de passagiersaantallen. Deze lagen voor Schiphol, Eindhoven en Rotterdam respectievelijk 54, 55 en 69 procent lager dan in 2019. Een verklaring hiervoor is de wens van luchtvaartmaatschappijen om de reiziger tijdens de pandemie toch een omvangrijk netwerk te bieden en dus zo veel mogelijk te vliegen. De relatief grotere afname in reizigers maakt dan ook dat de bezetting per vlucht lager ligt, iets dat de verhouding tussen deze cijfers verklaart.

Vracht

Schiphol verwerkte in 2020 1,4 miljoen ton vracht, negen procent lager dan in 2019. Het aantal volledige vrachtvluchten steeg met 68 procent tot 23.782. Deze op het oog ietwat tegenstrijdige verband, namelijk minder vracht vervoerd terwijl het aantal vrachtvluchten flink is gestegen, is het gevolg van het wegvallen van een groot deel van de vracht in het ruim van passagiersvluchten,