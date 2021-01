Terugblik: Eerste KLM-vlucht van Amsterdam naar New York (1946)

De eerste vlucht van Amsterdam naar New York, het klinkt tegenwoordig als een normale vlucht, maar toch was het 80 jaar geleden heel revolutionair. We zullen in dit artikel terugblikken op dit bijzondere moment.

De eerste vlucht

Op 21 mei 1946 vertrok de eerste vlucht van de KLM naar New York, in die tijd een revolutionaire vlucht. Met de Douglas DC-4, PH-TAR (Rotterdam), was KLM de eerste maatschappij die na de Tweede Wereldoorlog de connectie met Amerika herstelde. De vlucht werd in die tijd nog niet in één keer gevlogen, er werd een korte tussenstop gemaakt in Glasgow, maar na een twaalf uur durende vlucht over de Oceaan kwam de DC-4 uiteindelijk aan in New York. Na het succes van de vlucht werd er gauw een lijndienst opgezet.

DC-4

De Douglas DC-4 is een viermotorig vliegtuig en is geproduceerd door Douglas Aircraft Company. De DC-4 is de opvolger van de succesvolle DC-2 & DC-3. Door de de Tweede Wereld Oorlog werden de eerste DC-4’s ingezet voor militaire doeleinden gedurende de periode van 1942 tot 1946 zijn er 1163 geproduceerd. Uiteindelijk is de DC-4 na de Tweede Wereld Oorlog ook ingezet als passagiers vliegtuig en zijn er nog eens 600 geproduceerd. Ook de KLM gebruikte het vliegtuig, de maatschappij heeft zes stuks in dienst gehad, en waren in dienst van 1945 tot 1958.

©Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid