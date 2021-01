Toch wél verplichte PCR-test bij terugkomst

Het blijkt maar weer dat het beleid rondom coronatesten een dynamisch geheel is. Reizigers die terugkeren uit een risicogebied moeten namelijk toch wél via een PCR-test kunnen aantonen negatief te zijn getest op het coronavirus.

Kort geding

Twee dagen geleden werd nog duidelijk dat het kabinet een kort geding heeft verloren omtrent de coronatest, waardoor de verplichting voor terugkerende reizigers in principe wegviel. Jurist Jeroen Pols van de actiegroep Viruswaarheid spande namelijk een zaak tegen de staat aan omdat het volgens hem niet wettelijk mogelijk is om mensen te verplichten een coronatest af te laten nemen. Dit zou volgens hem een inbreuk op lichamelijke integriteit zijn.

Gat dichten

In een verklaring laat het kabinet nu weten: “Vanwege het grote belang dat het kabinet hecht aan de verplichte negatieve testuitslag, is naast het instellen van hoger beroep, besloten deze verplichting op te nemen in een ministeriële regeling onder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Deze ministeriële regeling gaat in op 4 januari.” Deze Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt ook wel spoedwet genoemd.