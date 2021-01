Afscheidsvlucht voor Boeing’s laatst gebouwde 747-400

China Airlines gaat haar 747-vloot verder uitfaseren. In 2005 nam de luchtvaartmaatschappij de laatst gebouwde Boeing 747-400 in dienst. De vrachtvariant van de 747-400 blijft nog wel even in dienst.

Afscheid

China Airlines gaat een speciale afscheidsvlucht organiseren voor de laatst gebouwde Boeing 747-400. Het toestel, met registratie B-18215, zal ruim vijf uur vliegen met vluchtnummer CI2747. De vlucht zal begin februari vertrekken vanaf de thuisbasis Taipei. De ticketprijs ligt omgerekend ongeveer tussen de tweehonderd en driehonderd euro.

KLM heeft afgelopen jaar ook afscheid genomen van de Boeing 747-400. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft echter geen afscheidsvlucht georganiseerd. Nog twee KLM 747-toestellen zijn in Nederland en zullen binnenkort worden uitgefaseerd.