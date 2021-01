Dieptepunten, maar ook ontwikkeling op Schiphol | Video

Het jaar 2020 stond natuurlijk in het teken van de coronacrisis, maar er waren ook weer ontwikkelingen op luchthaven Schiphol. Zo kwamen er nieuwe brandweerauto’s en werd er met drones getest op de start- en landingsbaan. Het jaar met dieptepunten, maar ook met ontwikkelingen is vastgelegd in het jaaroverzicht van Schiphol.

Dieptepunt

Afgelopen jaar was er een dieptepunt in het aantal reizigers op Schiphol. De luchthaven ontving ruim 70 procent minder passagiers dan in 2019. In 2020 reisden 20,9 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een afname van 71 procent ten opzichte van 2019.

Ontwikkeling

Toch heeft Schiphol zich verder ontwikkeld. Er werden testen uitgevoerd met duurzaam taxiën, drones werden op de start- en landingsbaan getest en de brandweer ontving nieuwe voertuigen. Alles is vastgelegd in het jaaroverzicht van Schiphol Airport.

Nog een teugblik naar hoe Schiphol er tijdens de coronacrisis uitzag? Bekijk dan ook de onderstaande video.