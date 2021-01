Wanneer is de Koninklijke Luchtmacht in 2021 boven ons land actief?

De Koninklijke Luchtmacht heeft inzicht gegeven in de geplande vliegactiviteiten voor de eerste maanden van 2021. Door de beperkingen die de corona-pandemie met zich meebrengt, zal er ook dit jaar relatief veel boven Nederland worden geoefend.

Vanaf de vliegbases zullen reguliere vliegactiviteiten onverminderd doorgaan. Dit is van belang om het ervaringsniveau van het personeel op peil te houden. Verder is Nederland tot half januari 2021 nog verantwoordelijk voor de bewaking van het Nederlandse en Belgische luchtruim.

Avondvliegen

Het vliegen in het donker blijft een aspect dat voortdurend getraind moet worden. In operationele omstandigheden wordt vaak geopereerd bij avond en nacht, zodat toestellen ongezien vijandelijk gebied kunnen binnenvliegen. Ook moet worden geoefend met het gebruiken met de nachtzichtapparatuur.

Volkel en Leeuwarden

De jachtvliegtuigen van Volkel en Leeuwarden oefenen in januari, februari en maart steeds gedurende twee weken het avondvliegen. In week 2 en 3, week 6 en 7, en week 10 en 11 vliegen de F-16’s en F-35’s op maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 23:00 u. Op vrijdagen wordt alleen overdag gevlogen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt het avondvliegen alleen in de wintermaanden geoefend, zodat al vroeg in de avond kan worden begonnen met vliegen. Een groot deel van de vluchten wordt boven zee uitgevoerd. Ook wordt gebruik gemaakt van het oefenluchtruim boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant.

Nederlandse F-35 met Nederlandse F-16 © Daan van der Heijden

Oefeningen

Naast de reguliere vliegoperaties zullen er aan het begin van het jaar een tweetal oefeningen plaatsvinden. Op 12, 13 en 14 januari zullen de luchtmacht en landmacht gezamenlijk oefenen bij de Marnewaard en op Vlieland. Deze oefening is speciaal bedoeld voor de Forward Air Controllers (FAC’s). Deze landmachtmilitairen fungeren als ‘doelaanwijzer’ en hebben een verbindende functie tussen militairen op de grond en in de lucht.

Helikopter

Daarnaast staat van 25 januari tot en met 12 februari de oefening ‘TAC EW’ gepland. Bij deze oefening worden helikopterbemanningen getraind in het vliegen in omstandigheden met een verhoogde dreiging. EW staat voor Electronic Warfare (elektronische oorlogsvoering) en betreft bijvoorbeeld het gebruik van stoorzenders om vijandelijke radar te hinderen, maar ook elektronische bescherming tegen vijandelijke stoorzenders. Deze oefening speelt zich af boven Midden- en Oost-Nederland tussen 09:00 en 22:30 uur.