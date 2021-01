Air Force One door de jaren heen

Met Joe Biden die binnenkort zijn eed aflegt om officieel president te worden van Amerika nemen we een kijkje naar de geschiedenis én de toekomst van de Air Force One.

Eerste toestellen

Voor de 2de wereldoorlog was commerciële luchtvaart nog maar pril. Zo werd het ook niet nodig geacht om de President te transporteren door de lucht. In die tijd werd voornamelijk de trein gebruikt. Toch werd er een paar jaar voor WO2 gedacht dat transport door de lucht nodig was. En dus werd er een Douglas Dolphin speciaal ontworpen voor het transport van de president, Franklin Roosevelt. Er is geen bewijs dat Roosevelt daadwerkelijk heeft gevlogen in dit toestel.

Douglas Dolphin bedoeld voor Franklin Roosevelt USCG, Public domain, via Wikimedia Commons

De eerste officiële vlucht van een president van Amerika, Franklin Roosevelt in dit geval, kwam in 1943. Roosevelt moest voor de Casablanca Conferentie de Atlantische oceaan over. Maar in die tijd was er veel dreiging van Duitse U-boten. Dus moest de president wel door de lucht. Het toestel dat hiervoor werd gekozen was de Boeing 314 clipper. Met 3 tussenstops bereikte Roosevelt de andere kant van de Atlantische oceaan.

Boeing Clipper Boeing Aircraft, Public domain, via Wikimedia Commons

Oorsprong “Air Force One”

Hierna volgde nog een paar toestellen waarmee de president zich liet verplaatsten. Maar deze miste allemaal de iconische naam; Air Force One. De oorsprong van deze naam vind zich in een incident dat plaatsvond in 1953. Toen vloog er een vlucht van Eastern Airlines, met vluchtnummer 8610, hetzelfde luchtruim in als een toestel waarin toenmalig president Dwight D. Eisenhower in vloog. Hij vloog onder het vluchtnummer Air Force 8610. Om deze verwarring in de toekomst te voorkomen werd bepaald dat elke vlucht waarin de President zicht bevindt voortaan de naam “Air Force One” kreeg.

Hierna introduceerde Eisenhower de Lockheed C-121 Constellation als presidentieel toestel. Hij bestelde 2 stuks en deze kregen de bijnaam Columbine 2 & 3.

De eerste straalmotoren

Het eerste straalmotor aangedreven toestel kwam in 1959. De SAM (Special Air Missions) 970 werd geïntroduceerd, een aangepaste variant van de Boeing 707. Deze was twee maal zo snel als zijn voorganger, de Constellation.

De 707 bleef jarenlang het toestel van dienst. In 1962, onder John F. Kennedy, kwam de bekende livery tot stand. Er werd dat jaar een long-range versie geleverd van de 707, de Boeing C-137, in goud en rode kleuren. Kennedy vond deze kleurencombinatie te vorstelijk en dus kreeg de Air Force One zijn kenmerkende blauw-witte kleurenschema.



Vlak na de moord op Kennedy moest de Vice-president, Lyndon B. Johnson, worden ingezworen. Dit gebeurde aan boord van de Air Force One.

22 november 1963: Lyndon B. Johnson wordt ingezworen Cecil W. Stoughton, Public domain, via Wikimedia Commons

Boeing 747

Onder president Reagan werd besloten dat de 707’s te oud werden. Er moest een nieuw toestel komen en de keuze viel al snel op de Boeing 747-200B. De oplevering van de toestellen werd echter vertraagd, omdat er nog diverse aanpassingen nodig waren. Zo waren er maatregelen nodig, om de toestellen te beschermen tegen elektromagnetische aanvallen. Reagan zelf heeft nooit aan boord van de 747’s kunnen vliegen. De beide toestellen werden pas opgeleverd toen George H. W. Bush al president was. De 747’s kregen de aanduiding VC-25A. Dit is tot op de dag van vandaag nog het presidentiële toestel.

Boeing VC-25 U.S. Air Force File Photo., Public domain, via Wikimedia Commons

Toekomst

Joe Biden zal in de nabije toekomst nog vliegen in de VC-25A. De Amerikaanse luchtmacht heeft afgelopen jaar 2 Boeing 747-8’s besteld. Deze waren bedoeld voor de Russische maatschappij Transaero, maar hebben op testvluchten na nooit gevlogen. De verwachting is dat deze 747-8’s, genaamd VC-25B in 2024 worden opgeleverd.

Ook zijn er plannen om in de toekomst supersonisch te gaan vliegen. Dit werd vorig jaar bekend. Er lopen nu onderzoeken met meerdere bedrijven om te kijken in hoeverre dit mogelijk is.

Dit zou er zo uit moeten gaan zien;

© Boom

Een impressie van de Air Force One van Hermeus © Hermeus

Het presidientiële vliegtuig volgens Exosonic © Exosonic