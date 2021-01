De vlucht onder de Eiffeltoren door | Video

In 1984 kwam ex-marinevlieger Robert J. Moriarty op het idee om onder de Eiffeltoren door te vliegen. Kijk hier de bizarre beelden.

Robert J. Moriarty was een zeer gedecoreerde marine vlieger. Hij houdt nog steeds het record van jongste vlieger bij de marine. Hij was slecht 20 jaar oud toen hij al boven Vietnam vloog in zijn McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Toen hij in 1970 de marine verliet, had hij 824 missies gevlogen.

Een man die wel kan vliegen dus. En dat bleef hij na zijn tijd in de marine ook doen. In eerste instantie wilde Robert niet onder de Eiffeltoren door vliegen, omdat dit als eens eerder was gedaan. Eén keer in 1926 en later nog eens tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen een P-51 Mustang een Bf109 achtervolgde. Desalniettemin besloot Robert toch om zijn Beechcraft Bonanza onder de Eiffeltoren door te vliegen. Dat leverde de volgende beelden op:

Video van oorsprong eigendom van: airspacemag.com