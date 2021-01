Lockheed Martin produceerde het afgelopen jaar 123 F-35’s

Lockheed Martin leverde vorige week de 123e en laatste F-35 af van 2020. Het toestel werd geassembleerd in Cameri, Italië en is bestemd voor de Italiaanse luchtmacht, zo maakte Lockheed Martin bekend in een persbericht.

Hiermee heeft Lockheed Martin het voor 2020 geplande aantal toestellen kunnen afleveren. Oorspronkelijk zouden het afgelopen jaar 141 F-35’s worden geproduceerd, maar vanwege de pandemie werd dit aantal naar beneden bijgesteld.

Leveringsproblemen

Vanwege de coronapandemie waren er leveringsproblemen van onderdelen voor de F-35. Voor de productie en assemblage van het toestel is Lockheed Martin afhankelijk van een groot aantal toeleveringsbedrijven. In mei werd daarom de doelstelling voor 2020 aangepast naar 117 á 123 toestellen. Als gevolg van deze aanpassing, ontving Nederland drie F-35’s minder dan oorspronkelijk gepland. Op 24 december ontving Nederland de de vijfde F-35 van 2020, terwijl dat er eigenlijk acht hadden moeten zijn.

Tegenslag

Bloomberg schreef vorige week over een andere tegenslag voor het F-35 programma. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft voor een tweede keer besloten om de productie op volledige schaal opnieuw uit te stellen. In oktober 2019 werd de ‘Full Rate Production’ (FRP) al uitgesteld tot uiterlijk januari 2021. Full Rate Production is een belangrijke mijlpaal en wordt gezien als een extra blijk van vertrouwen in het hele programma. De belangrijkste reden voor het uitstel zijn aanhoudende problemen bij de simulators. De ‘Joint Simulation Environment’ (JSE) is een aanvulling op alle testsystemen van de F-35.