Tiener richting Schiphol opgepakt met valse coronatest

Een Nederlandse reiziger (17) is eerder deze week in Zwitserland opgepakt nadat zij met een valse coronaverklaring naar Schiphol wilde vliegen.

Opgepakt

Het betreft een Nederlands meisje van slechts zeventien jaar oud die haar opgelegde quarantaine wilde ontvluchten. Het meisje was eerder op de dag positief getest op het coronavirus. Met een nepverklaring stond de tiener echter op het punt om richting Schiphol te vliegen toen ze alsnog werd opgepakt op de luchthaven van Zürich. Een politiewoordvoerder meldt aan het Algemeen Dagblad dat de tiener op vakantie was in Zwitserland.

Lockdown

Ook Zwitserland zit sinds december in een lockdown. Afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de skigebieden in het land. Terwijl andere landen de gebieden sluiten weigert de regering de Zwitserse gebieden te sluiten. De tiener was positief getest in het kanton Wallis waar dus nog gewoon geskied kan worden. Na haar positieve test zou ze in quarantaine moeten, maar toen de lokale autoriteiten merkten dat ze was vertrokken werd de politie ingelicht.

Gevolg

Als gevolg van deze actie is er een strafzaak tegen de jongedame geopend wegens het overtreden van de coronawetgeving en het vervalsen van documenten. Het is nog niet bekend wat mogelijke straffen voor de tiener zijn. Momenteel zit ze in voorlopige hechtenis.